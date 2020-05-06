6 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве электробусы начали работать еще на одном марщруте наземного общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».



Электробусы начали работать на маршруте № т7, который следует от метро «Парк Победы» до кинотеатра «Ударник». Маршрут связывает несколько линий метро и Киевский вокзал.



Это уже 25-й маршрут наземного общественного транспорта, на котором начали работать электробусы. К настоящему моменту электробусные маршруты организованы на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре Москвы.