Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     25.03.2020 13:46

Электробусы начали работу еще на двух маршрутах в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  общественный транспорт  электробусы 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работать еще на двух маршрутах в Москве, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.

С 25 марта электробусы работают на маршруте № 93, который идет от ВДНХ до метро «Медведково», и на маршруте № 622 от станции метро «Озерная» до станции метро «Славянский бульвар».

Таким образом, электробусы теперь работают на 23 московских маршрутах.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
общественный транспорт  электробусы 

Возврат к списку

Лента новостей

14:21 Власть Собянин объявил о введении в Москве дополнительных мер по борьбе с коронавирусом

13:46 Город (Москва и область) Электробусы начали работу еще на двух маршрутах в Москве

13:07 Власть Путин 25 марта выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

12:56 Другое КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

12:46 Город (Москва и область) В Москве из-за карантина значительно снизился пассажиропоток общественного транспорта

Актуальные материалы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений

08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru