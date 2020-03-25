25 марта. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работать еще на двух маршрутах в Москве, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.



С 25 марта электробусы работают на маршруте № 93, который идет от ВДНХ до метро «Медведково», и на маршруте № 622 от станции метро «Озерная» до станции метро «Славянский бульвар».



Таким образом, электробусы теперь работают на 23 московских маршрутах.