25 марта. Mossovetinfo.ru – Электробусы начали работать еще на двух маршрутах в Москве, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.
С 25 марта электробусы работают на маршруте № 93, который идет от ВДНХ до метро «Медведково», и на маршруте № 622 от станции метро «Озерная» до станции метро «Славянский бульвар».
Таким образом, электробусы теперь работают на 23 московских маршрутах.
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