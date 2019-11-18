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Город (Москва и область)     18.11.2019 14:01

Электробусы в Москве вышли на 17-й маршрут

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Теги:  электробусы  общественный транспорт 

18 ноября. Mossovetinfo.ru – Электробусы с 18 ноября начали работать на маршруте № 205, который проходит от Киевского вокзала до улицы Довженко, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Это уже 17-й маршрут наземного транспорта в столице, на котором теперь работают электробусы. Всего на наземных маршрутах в Москве работают 250 электробусов. Их маршруты проходят на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре Москвы.

С начала работы электробусов в сентябре 2018 года, пассажиры совершили на них уже 19 миллионов поездок. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца года количество электробусов в Москве достигнет 300.


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Теги: 
электробусы  общественный транспорт 

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