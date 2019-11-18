18 ноября. Mossovetinfo.ru – Электробусы с 18 ноября начали работать на маршруте № 205, который проходит от Киевского вокзала до улицы Довженко, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



Это уже 17-й маршрут наземного транспорта в столице, на котором теперь работают электробусы. Всего на наземных маршрутах в Москве работают 250 электробусов. Их маршруты проходят на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре Москвы.



С начала работы электробусов в сентябре 2018 года, пассажиры совершили на них уже 19 миллионов поездок. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца года количество электробусов в Москве достигнет 300.