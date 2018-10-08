8 октября. Mossovetinfo.ru – Елена Ефремова назначена начальником управления ЗАГС Москвы. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.



Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы. Служебный контракт заключен на срок полномочий мэра.



Ранее сообщалось, что Ирина Муравьева уволена с должности исполняющего обязанности начальника управления ЗАГС Москвы в связи с истечением срока действия служебного контракта.