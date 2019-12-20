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Город (Москва и область)     20.12.2019 14:07

Елочные базары открылись в Москве 20 декабря

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Теги:  елки  Новый год  елочные базары  Сергей Собянин 

20 декабря. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 20 декабря в Москве начали открываться елочные базары, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в Москве открылось 284 точки продажи новогодних елок. Они работают во всех городских округах. Собянин отметил, что в официальных точках продаж торгуют только елками, которые выращены в питомниках. Также мэр Москвы порекомендовал после новогодних праздников сдать елки на утилизацию в рамках акции «Елочный круговорот».

Точки по продаже елок работают на 212 базарах и в 72 магазинах. Работать они будут до 31 декабря.


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Карта места

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Теги: 
елки  Новый год  елочные базары  Сергей Собянин 

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