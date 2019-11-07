7 ноября. Mossovetinfo.ru – Энергозатраты в домах, построенных в рамках программы реновации жилья, будут в среднем на 60% ниже, чем в пятиэтажках, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, сокращение энергопотребления в новых домах будет достигнуто за счет применения современных энергосберегающих теплоизоляционных материалов, установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, которые будут регулировать энергопотребление в зависимости от погоды, использования светодиодных ламп для освещения, установки терморегулирующих клапанов на отопительных приборах в квартирах. Кроме того, во всех квартирах будут установлены современные энергосберегающие стеклопакеты.
Хуснуллин также сообщил, что проектировщики регулярно обновляют список инновационных материалов, которые используются для снижения энергопотребления зданий. Кроме того, Хуснуллин напомнил, что в каждой квартире будут установлены счетчики расхода горячей, холодной воды и двухтарифного учета электроэнергии.
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