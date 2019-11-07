Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     07.11.2019 16:25

Энергозатраты в домах по реновации будут на 60% ниже, чем в пятиэтажках - Хуснуллин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  энергосбережение  программа реновации  жилье  реновация жилья 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – Энергозатраты в домах, построенных в рамках программы реновации жилья, будут в среднем на 60% ниже, чем в пятиэтажках, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, сокращение энергопотребления в новых домах будет достигнуто за счет применения современных энергосберегающих теплоизоляционных материалов, установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, которые будут регулировать энергопотребление в зависимости от погоды, использования светодиодных ламп для освещения, установки терморегулирующих клапанов на отопительных приборах в квартирах. Кроме того, во всех квартирах будут установлены современные энергосберегающие стеклопакеты.

Хуснуллин также сообщил, что проектировщики регулярно обновляют список инновационных материалов, которые используются для снижения энергопотребления зданий. Кроме того, Хуснуллин напомнил, что в каждой квартире будут установлены счетчики расхода горячей, холодной воды и двухтарифного учета электроэнергии.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  энергосбережение  программа реновации  жилье  реновация жилья 

Возврат к списку

Лента новостей

17:14 Город (Москва и область) Дом по программе реновации построят в Южном Медведково в 2020 году

16:25 Город (Москва и область) Энергозатраты в домах по реновации будут на 60% ниже, чем в пятиэтажках - Хуснуллин

16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере

15:55 Происшествия Автобус врезался в торговый центр на востоке Москвы

15:42 Город (Москва и область) Экспозиции проектов шести кварталов реновации откроются 8 ноября

Актуальные материалы

16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru