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Город (Москва и область)     20.04.2020 09:03

Эпидемия коронавируса в Москве проходит «гладко» - Минздрав

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Теги:  Минздрав  коронавирус 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Принятые меры самоизоляции и контроля, которые введены в Москве, позволил избежать в городе взрывного роста заболеваемости коронавирусом, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что те меры, которые принимаются — по разобщению, по самоизоляции, — они эффективны. И в городе Москве мы видим в том числе, что интенсивность распространения процесса идет очень гладко», - заявил Мурашко.

Мурашко также подчеркнул, что в столице удалось приостановить рост количества пациентов, у которых заболевание проходит в тяжелой форме.

При этом, глава Минздрава отметил, что в ситуации с коронавирусом важную роль играет своевременное обращение к врачу. У тех, кто это сделал вовремя исход заболевания и прогнозы намного лучше, чем у тех, кто пытался заниматься самолечением.


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Теги: 
Минздрав  коронавирус 

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