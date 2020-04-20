20 марта. Mossovetinfo.ru – Принятые меры самоизоляции и контроля, которые введены в Москве, позволил избежать в городе взрывного роста заболеваемости коронавирусом, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Мы видим, что те меры, которые принимаются — по разобщению, по самоизоляции, — они эффективны. И в городе Москве мы видим в том числе, что интенсивность распространения процесса идет очень гладко», - заявил Мурашко.
Мурашко также подчеркнул, что в столице удалось приостановить рост количества пациентов, у которых заболевание проходит в тяжелой форме.
При этом, глава Минздрава отметил, что в ситуации с коронавирусом важную роль играет своевременное обращение к врачу. У тех, кто это сделал вовремя исход заболевания и прогнозы намного лучше, чем у тех, кто пытался заниматься самолечением.
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