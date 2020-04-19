18 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве еще 12 частных лабораторий начали на коммерческой основе проводить тестирование на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.



По данным штаба эти лаборатории способны проводить до 10 тысяч тестов в сутки. Это существенно увеличило скрининговые возможности Москвы.



В опертштабе также сообщили, что в Москве запущена программа регулярного тестирования работников городских служб, постоянно контактирующих с жителями. Регулярное тестирование проходят медики, социальные работники, сотрудники транспортного комплекса. За последнюю неделю среди них было проведено 17,5 тысячи тестов, и эта работа будет продолжена.