18 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве еще 12 частных лабораторий начали на коммерческой основе проводить тестирование на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
По данным штаба эти лаборатории способны проводить до 10 тысяч тестов в сутки. Это существенно увеличило скрининговые возможности Москвы.
В опертштабе также сообщили, что в Москве запущена программа регулярного тестирования работников городских служб, постоянно контактирующих с жителями. Регулярное тестирование проходят медики, социальные работники, сотрудники транспортного комплекса. За последнюю неделю среди них было проведено 17,5 тысячи тестов, и эта работа будет продолжена.
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