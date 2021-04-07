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Город (Москва и область)     07.04.2021 10:00

Еще 16 госуслуг в сфере соцзащиты переведут полностью в электронный вид

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Теги:  соцзащита  госуслуги  электронные услуги 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — еще 16 госуслуг в сфере социальной защиты полностью переведут в электронный вид, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Восемь госуслуг касающихся соцвыплат семьям с детьми и инвалидов переводятся в электронный вид с 10 апреля, еще шесть, касающихся соцвыплат пенсионерам, а также оформление соцвыплаты на детей от 3 до 7 лет - с 30 апреля. С 1 ноября в электронный вид переводится постановка на учет для получения санаторно-курортной путевки.

При этом сообщается, что решение о предоставлении этих услуг будут принимать на основании документов и информации, получаемой без участия москвичей, и только если сведения не поступят в электронном виде, их будут запрашивать у заявителей.

Большинство услуг, которые переводятся полностью в электронный вид, предоставляются в таком виде с 2012 года. Во время пандемии они временно были переведены только в электронный вид.

Всего на портале mos.ru предоставляется более 380 электронных сервисов.

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Теги: 
соцзащита  госуслуги  электронные услуги 

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