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Город (Москва и область)     23.03.2021 11:14

Еще 250 камер в Москве начнут штрафовать за нарушение правил остановки

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Теги:  виденаблюдение  нарушение ПДД  видеофиксация 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Власти Москвы намерены арендовать 250 стационарных камер, которые будут фиксировать нарушение правил остановки, соответствующий тендер провело ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время в городе используется 500 камер «Стрит фалькон» (внешне напоминают уличные фонари), которые устанавливают рядом с дорожными знаками «Остановка запрещена» для фиксации нарушений. За данное нарушение ПДД водителей штрафуют на 3 тысячи рублей.

Новые камеры планируется установить возле Госдумы, на Смоленской площади, возле Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, напротив входа в Московский зоопарк, возле станций метро «Краснопресненская», «Чистые пруды», «Парк культуры», «Фили», «Филевский парк», «Коломенская», «Каширская» и других.

Кроме того, часть камер планируется установить для фиксации нарушений правил платной парковки. Их установят в тех местах, где местные жители испытывают проблемы с парковкой из-за приезжающих автомобилей - например, в районе метро «Кутузовская» и на улице Барклая.

Также сообщается, что в дальнейшем система фиксации нарушений правил остановки может быть масштабирована до 5000 камер.

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Карта места

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Теги: 
виденаблюдение  нарушение ПДД  видеофиксация 

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