23 октября. Mossovetinfo.ru – Москомстройинвест выдал разрешения четырем московским застройщикам на регистрацию Договоров долевого участия, сообщает «Строительная газета».
В соответствии с законодательством, для привлечения средств дольщиков, застройщики обязаны были открыть расчетные счета в уполномоченных банках. Ранее Москомстройнвест опубликовал список из 32 застройщиков, которые до 1 сентября не выполнили это условие.
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