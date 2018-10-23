23 октября. Mossovetinfo.ru – Москомстройинвест выдал разрешения четырем московским застройщикам на регистрацию Договоров долевого участия, сообщает «Строительная газета».



В соответствии с законодательством, для привлечения средств дольщиков, застройщики обязаны были открыть расчетные счета в уполномоченных банках. Ранее Москомстройнвест опубликовал список из 32 застройщиков, которые до 1 сентября не выполнили это условие.