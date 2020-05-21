21 мая. Mossovetinfo.ru – За сутки в Москве скончались 68 человек с подтвержденным заражением коронавирусом сообщает оперативный штаб.



Таким образом, в общей сложности от коронавируса в Москве умерли 1794 человека.



По последним официальным данным, в Москве выявлено 152 306 случаев заболевания. Вылечились 36 936 человек.