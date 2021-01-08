 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     08.01.2021 10:34

70 станций велопроката появятся в Москве в 2021 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  велопрокат  велосипеды 

8 января. Mossovetinfo.ru – 70 станций велопроката будет открыто в Москве в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ. Велосипедный парк при этом пополнится на тысячу.

На данный момент в городе 662 станции велопроктата, на которых можно арендовать более шести тысяч велосипедов.

Станции велопроката в 2020 году открылись в более 20 районах Москвы. Приоритет отдавался местам около транспортно-пересадочных узлов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
велопрокат  велосипеды 

Возврат к списку

Лента новостей

10:34 Город (Москва и область) 70 станций велопроката появятся в Москве в 2021 году

14:47 Происшествия Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме на западе Москвы

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор

Актуальные материалы

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор

22:17 Город (Москва и область) Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году

13:58 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 23 января по 7 февраля

12:04 В России Россияне старше 45 лет начнут получать уведомления о будущих пенсиях

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru