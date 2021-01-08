8 января. Mossovetinfo.ru – 70 станций велопроката будет открыто в Москве в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ. Велосипедный парк при этом пополнится на тысячу.
На данный момент в городе 662 станции велопроктата, на которых можно арендовать более шести тысяч велосипедов.
Станции велопроката в 2020 году открылись в более 20 районах Москвы. Приоритет отдавался местам около транспортно-пересадочных узлов.
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