22 января. Mossovetinfo.ru – Еще более 80 инновационных поездов «Москва» будет запущено в московском метро до конца 2020 года, сообщается на портале mos.ru.
Таким образом, к концу года общее количество поездов «Москва» в столичной подземке достигнет 255.
Новые поезда появятся на Сокольнической, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой и Некрасовской линиях метро.
В настоящее время больше всего поездов «Москва» ходят по Таганско-Краснопресненской линии – 72 состава или 75% от общего числа поездов на линии. Также поезда «Москва» работают на Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.
В поездах «Москва есть сквозной проход сквозь все вагоны, кроме того, в них более широкие дверные проемы, по сравнению с поездами других серий, в головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок. Помимо этого, поезда оснащены сенсорными мониторами, помогающими проложить маршрут и рассчитать время в пути, а пассажиры имеют возможность во время поездки подзарядить гаджеты с помощью USB-портов.
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