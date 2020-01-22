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Город (Москва и область)     22.01.2020 08:27

Еще более 80 поездов «Москва» начнут ходить в метро в 2020 году

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Теги:  метро  метрополитен  поезд Москва 

22 января. Mossovetinfo.ru – Еще более 80 инновационных поездов «Москва» будет запущено в московском метро до конца 2020 года, сообщается на портале mos.ru.

Таким образом, к концу года общее количество поездов «Москва» в столичной подземке достигнет 255.

Новые поезда появятся на Сокольнической, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой и Некрасовской линиях метро.

В настоящее время больше всего поездов «Москва» ходят по Таганско-Краснопресненской линии – 72 состава или 75% от общего числа поездов на линии. Также поезда «Москва» работают на Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.

В поездах «Москва есть сквозной проход сквозь все вагоны, кроме того, в них более широкие дверные проемы, по сравнению с поездами других серий, в головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок. Помимо этого, поезда оснащены сенсорными мониторами, помогающими проложить маршрут и рассчитать время в пути, а пассажиры имеют возможность во время поездки подзарядить гаджеты с помощью USB-портов.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  поезд Москва 

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