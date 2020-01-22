22 января. Mossovetinfo.ru – Еще более 80 инновационных поездов «Москва» будет запущено в московском метро до конца 2020 года, сообщается на портале mos.ru.



Таким образом, к концу года общее количество поездов «Москва» в столичной подземке достигнет 255.



Новые поезда появятся на Сокольнической, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой и Некрасовской линиях метро.



В настоящее время больше всего поездов «Москва» ходят по Таганско-Краснопресненской линии – 72 состава или 75% от общего числа поездов на линии. Также поезда «Москва» работают на Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.



В поездах «Москва есть сквозной проход сквозь все вагоны, кроме того, в них более широкие дверные проемы, по сравнению с поездами других серий, в головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок. Помимо этого, поезда оснащены сенсорными мониторами, помогающими проложить маршрут и рассчитать время в пути, а пассажиры имеют возможность во время поездки подзарядить гаджеты с помощью USB-портов.