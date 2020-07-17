17 июля. Mossovetinfo.ru – Еще четыре московские больницы, которые были перепрофилированы для лечения зараженных коронавирусом, вернулись к плановому приему пациентов, сообщается на портале mos.ru.



К обычному режиму работы вернулись больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница, филиал Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии — «Клиника имени В.Г. Короленко», а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.



В указанных клиниках пациентам оказывают помощь по всем направлениям: хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология, гинекология и другие.



Сообщается, что все сотрудники больниц прошли тестирование на коронавирус и в дальнейшем будут проходить его еженедельно. Прием пациентов ведется по новому стандарту: койки в палатах установлены на увеличенном расстоянии, потоки пациентов разделены, прием ведется по предварительной записи с интервалом в 15 минут для регулярной дезинфекции, всех пациентов тестируют на коронавирус, соблюдается масочный режим и социальная дистанция.



Таким образом, плановый прием пациентов возобновили уже около 20 московских больниц. В ближайшее время к прежнему режиму работы вернуться еще пять городских клиник.