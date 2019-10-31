31 октября. Mossovetinfo.ru – Проекты планировки еще четырех кварталов по программе реновации жилья выставят на публичные слушания в Москве, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Жители смогут увидеть проекты планировки кварталов в Дмитровском районе, в районах Нагорный, Коньково и Очаково-Матвеевское.
Экспозиции, на которых представят проекты, начнут работу с 1 ноября. В Дмитровском районе, а также в Нагорном и Коньково, экспозиции продлятся до 8 ноября, с перерывом в День народного единства 4 ноября. В районе Очаково-Матвеевское экспозиция будет работать с 1 по 7 ноября без выходных.
Согласно проектам, во всех районах помимо жилья планируется строительство социально-бытовой инфраструктуры: школ, детских садов, спортивных центров. Также запланировано благоустройство территорий обустройство велодорожек, создание пешеходных маршрутов.
После окончания экспозиций в районах, демонстрация проектов продолжится в Информационном центре реновации на улице 2-я Брестская. 12 ноября состоятся собрания участников публичных слушаний, на которых жители смогут пообщаться с проектировщиками, задать им интересующие вопросы, а также внести свои предложения по проектам.
16:31 Происшествия Склад с покрышками горит на востоке Москвы, создан штаб для тушения
15:56 Город (Москва и область) Еще четыре проекта кварталов по реновации выставят на публичные слушания
15:04 Город (Москва и область) Первые два маршрута МЦД планируют запустить 21 ноября
13:43 Происшествия Следователи проверяют информацию об исчезновении в Москве 15-летней девочки
13:34 Город (Москва и область) Открылась регистрация на участие в Московском марафоне
17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы
16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием
13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин
12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию