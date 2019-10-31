31 октября. Mossovetinfo.ru – Проекты планировки еще четырех кварталов по программе реновации жилья выставят на публичные слушания в Москве, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Жители смогут увидеть проекты планировки кварталов в Дмитровском районе, в районах Нагорный, Коньково и Очаково-Матвеевское.



Экспозиции, на которых представят проекты, начнут работу с 1 ноября. В Дмитровском районе, а также в Нагорном и Коньково, экспозиции продлятся до 8 ноября, с перерывом в День народного единства 4 ноября. В районе Очаково-Матвеевское экспозиция будет работать с 1 по 7 ноября без выходных.



Согласно проектам, во всех районах помимо жилья планируется строительство социально-бытовой инфраструктуры: школ, детских садов, спортивных центров. Также запланировано благоустройство территорий обустройство велодорожек, создание пешеходных маршрутов.



После окончания экспозиций в районах, демонстрация проектов продолжится в Информационном центре реновации на улице 2-я Брестская. 12 ноября состоятся собрания участников публичных слушаний, на которых жители смогут пообщаться с проектировщиками, задать им интересующие вопросы, а также внести свои предложения по проектам.