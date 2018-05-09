10 мая. Mossovetinfo.ru - Еще четыре трамвайных маршрута станут бестурникетными с 12 мая. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Бестурникетными станут следующие маршруты:



№ Б «Курский вокзал – Сокольническая Застава»;

№ 25 «Останкино – Сокольническая Застава»;

№ 40 «Октябрьское трамвайное депо – станция Угрешская»;

№ 43 «Станция Угрешская – метро Семеновская».



Пассажирами этих маршрутов ежедневно становятся больше 32 тысяч человек. Всего в Москве на данный момент действуют 27 трамвайных и 80 автобусных бестурникетных маршрутов.

