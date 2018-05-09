Другие материалы
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Город (Москва и область)
10.05.2018, 09:14
Еще четыре трамвайных маршрута станут бестурникетными с 12 мая
10 мая. Mossovetinfo.ru - Еще четыре трамвайных маршрута станут бестурникетными с 12 мая. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. Бестурникетными станут следующие маршруты: №...
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Город (Москва и область)
10.05.2018, 08:54
Проход по центральной аллее ВДНХ закрыт до 1 июня
10 мая. Mossovetinfo.ru - Проход по центральной аллее ВДНХ закрыт до 1 июня. в связи с проведением ремонтных работ и благоустройства. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства ...
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Город (Москва и область)
09.05.2018, 00:24
Как будет работать наземный транспорт 9 мая в Москве
9 мая. Mossovetinfo.ru - В связи с проведением мероприятий в честь Дня Победы 9 мая в Москве изменяются маршруты наземного транспорта. Обновленная информация. Об этом сообщает Мосгортранс. Как буд...