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Город (Москва и область)     19.10.2020 13:02

Еще два резервных коронавирусных госпиталя откроют в Москве

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Теги:  коронавирус  больницы  стационары 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение открыть еще два резервных коронавирусных госпиталя в АТЦ «Москва» и на ВДНХ, об этом мэр объявил в ходе открытия госпиталя в АТЦ «Москва».

По словам Собянина, такое решение было принято в связи ростом госпитализаций заболевших коронавирусом. В последние дни количество ежесуточных госпитализаций выросло с 1000 до 1250 человек в сутки. В связи с этим принято решение открыть еще два резервных госпиталя. Они начнут принимать заболевших уже с сегодняшнего дня.

В госпитале в АТЦ «Москва» развернуто 1 818 инфекционных коек, а также 57 коек интенсивной терапии, кроме того, развернута лаборатория, которая способна выполнять до 3 тысяч тестов в сутки.

В госпитале на ВДНХ развернуто 1 707 инфекционных коек, а также 72 койки интенсивной терапии. Лаборатория госпиталя способна выполнять до 4 тысяч тестов в сутки.

Ранее в Москве открыли два временных госпиталя для коронавирусных пациентов в ледовом дворце в Крылатском и в выставочном центре в Сокольниках.


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Теги: 
коронавирус  больницы  стационары 

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