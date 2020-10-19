19 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение открыть еще два резервных коронавирусных госпиталя в АТЦ «Москва» и на ВДНХ, об этом мэр объявил в ходе открытия госпиталя в АТЦ «Москва».
По словам Собянина, такое решение было принято в связи ростом госпитализаций заболевших коронавирусом. В последние дни количество ежесуточных госпитализаций выросло с 1000 до 1250 человек в сутки. В связи с этим принято решение открыть еще два резервных госпиталя. Они начнут принимать заболевших уже с сегодняшнего дня.
В госпитале в АТЦ «Москва» развернуто 1 818 инфекционных коек, а также 57 коек интенсивной терапии, кроме того, развернута лаборатория, которая способна выполнять до 3 тысяч тестов в сутки.
В госпитале на ВДНХ развернуто 1 707 инфекционных коек, а также 72 койки интенсивной терапии. Лаборатория госпиталя способна выполнять до 4 тысяч тестов в сутки.
Ранее в Москве открыли два временных госпиталя для коронавирусных пациентов в ледовом дворце в Крылатском и в выставочном центре в Сокольниках.
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