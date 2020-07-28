28 июля. Mossovetinfo.ru – Строительство башни ICity в «Москва-Сити» планируется завершить в 20203 году, сообщает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на директора по строительству MR Group (девелопер проекта) Николая Прокудина.
Общая площадь бизнес-центра ICity составит около 250 тысяч квадратных метров, из которых около 140 тысяч квадратных метров составят офисные площади.
Бизнес-центр будет состоять из двух башен на общем, семиэтажном стилобате. В башне Time Tower будет 61 этаж, ее высота составит 257 метров. В башне Space Tower будет 34 этажа, ее высота составит 141 метр.
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