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Город (Москва и область)     25.03.2020 08:12

Еще пять человек вылечили от коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус  лечение 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Из инфекционного центра в Коммунарке были выписаны еще пять человек, излечившиеся от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Таким образом, общее количество людей, вылечившихся в Москве от коронавируса, достигло 14 человек. Все выписавшиеся пациенты получили соответствующие рекомендации и будут находится под наблюдением.

Всего в Москве зафиксировано 290 случаев заражения коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  лечение 

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