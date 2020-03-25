25 марта. Mossovetinfo.ru – Из инфекционного центра в Коммунарке были выписаны еще пять человек, излечившиеся от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Таким образом, общее количество людей, вылечившихся в Москве от коронавируса, достигло 14 человек. Все выписавшиеся пациенты получили соответствующие рекомендации и будут находится под наблюдением.



Всего в Москве зафиксировано 290 случаев заражения коронавирусом.