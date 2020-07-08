8 июля. Mossovetinfo.ru – Еще шесть московских больниц вернулись к плановому приему пациентов после перепрофилирования под коронавирусные стационары, сообщается на портале mos.ru.
Прием пациентов возобновили больницы № 17, № 51, № 29 имени Баумана, больница имени Спасокукоцкого, больница № 1 имени Пирогова, и туберкулезная больница имени Рабухина.
Таким образом, плановый прием пациентов возобновили уже 16 городских больниц, которые ранее были перепрофилированы в коронавирусные стационары. Прием ведется по всем профилям, среди которых хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология и гинекология.
Все врачи и персонал больниц прошли тестирование на коронавирус, в дальнейшем они будут проходить тестирование еженедельно. Койки в палатах устанавливают на увеличенных расстояниях, проводится обеззараживание воздуха, проветривание. Пациентов принимают по записи, при госпитализации соблюдается масочный режим, потоки пациентов разделены.
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