8 июля. Mossovetinfo.ru – Еще шесть московских больниц вернулись к плановому приему пациентов после перепрофилирования под коронавирусные стационары, сообщается на портале mos.ru.



Прием пациентов возобновили больницы № 17, № 51, № 29 имени Баумана, больница имени Спасокукоцкого, больница № 1 имени Пирогова, и туберкулезная больница имени Рабухина.



Таким образом, плановый прием пациентов возобновили уже 16 городских больниц, которые ранее были перепрофилированы в коронавирусные стационары. Прием ведется по всем профилям, среди которых хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология и гинекология.



Все врачи и персонал больниц прошли тестирование на коронавирус, в дальнейшем они будут проходить тестирование еженедельно. Койки в палатах устанавливают на увеличенных расстояниях, проводится обеззараживание воздуха, проветривание. Пациентов принимают по записи, при госпитализации соблюдается масочный режим, потоки пациентов разделены.