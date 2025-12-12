 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     15.12.2025 07:47

Еще три БПЛА, атаковавших Москву, сбито силами ПВО – Собянин 7:41 мск

Теги:  Москва  БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  Собянин  Шереметьево 

15 декабря — Mossovetinfo.ru — Еще три БПЛА, атаковавших Москву, сбито силами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в 7:41 мск.

Силы ПВО над Москвой за ночь успешно перехватили и уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр.

Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее, в течении ночи 15 декабря, Собянин сообщал о 15 сбитых БПЛА.

В связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности временные ограничения введены в периметре воздушного пространства Шереметьево, сообщила авиагавань.

"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи  с действием сигнала «ковёр», - сообщается в Telegram-канале аэропорта в 7:47 мск

Карта места

