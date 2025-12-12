Другие материалы
15.12.2025, 07:47
Еще три БПЛА, атаковавших Москву, сбито силами ПВО – Собянин 7:41 мск
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Еще три БПЛА, атаковавших Москву, сбито силами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей ...
15.12.2025, 05:40
15 беспилотников перехватили и уничтожили силы ПВО за ночь – Собянин (05:07 мск)
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Силы ПВО над Москвой за ночь успешно перехватили и уничтожили 15 беспилотных летательн...
12.12.2025, 11:31
Из-за ожидаемого похолодания в Москве повысили температуру в системах отопления
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Работу системы отопления в Москве скорректирвана из-за ожидающегося резкого похолода...