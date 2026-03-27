Астронавты NASA отправились в полет по облёту Луны

2 апреля — Mossovetinfo.ru — Четыре астронавта NASA экипажа «Артемида-II» стартовали из Космического центра Кеннеди во Флориде в рамках масштабной 10-дневной миссии по облету Луны и вышли на стабильную орбиту, начав знаковое путешествие, которое позволит им приблизиться к поверхности Луны на расстояние, невиданное уже более 50 лет, - сообщает Bloomberg.



Первый этап 10-дневной миссии по облёту Луны — многомиллиардного проекта, работа над которым велась около десяти лет, — устраняет серьёзное препятствие на пути NASA и его традиционных аэрокосмических подрядчиков к созданию базы на поверхности Луны и, в конечном счёте, к полёту на Марс.



Капсула «Орион», построенная компанией Lockheed Martin Corp., взлетела с космодрома в 18:35 по местному времени в Космическом центре Кеннеди во Флориде на ракете-носителе Space Launch System производства Boeing Co.



Эта миссия преодолеет большее расстояние, чем когда-либо пролетала любая пилотируемая ракета, пройдет значительно дальше Луны, обогнет её и вернется домой с расстояния, которое прежде не преодолевал никто. Это потрясающе. Они уже в пути — и да благословит их Бог, - отметил Президент США Дональд Трамп в среду, поздравляя НАСА с успешным запуском миссии Artemis II.



Также премьер-министр Канады Марк Карни высоко оценил роль своей страны в миссии «Артемида-II», поскольку Канада «становится лишь второй страной на Земле, отправившей астронавта в лунную экспедицию».



Экипаж из четырех участников миссии Artemis II во главе с Ридом Вайсманом за десять дней совершит облет Луны и вернется на Землю. Это станет первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.



Как ожидается, астронавты НАСА Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен совершат облет вокруг Луны без высадки на ее поверхность, после чего вернутся на Землю.



Ранее аппарат для миссии вернули в сборочный цех после обнаружения утечки.



Трансляция первой пилотируемой миссии к спутнику Земли с 1972 года ведется на сайте НАСА.