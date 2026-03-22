2 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп в своем обращении к нации по поводу войны в Иране использовал привычные тезисы. Он заявил американцам, что война «близка к завершению», и спрогнозировал, что она продлится еще две-три недели. Однако Трамп дал понять, что США готовы усилить военный ответ в оставшееся время, и пригрозил вернуть Иран «в каменный век», - сообщает CNN.Также Трамп заявил, что рассмотрит возможность выхода США из НАТО, и снова раскритиковал альянс за недостаточную, по его словам, военную поддержку в ходе войны.Трамп заявил, что судоходство в Ормузском проливе будет в полной мере восстановлено после завершения конфликта с Ираном, потому Тегеран заинтересован в продаже нефти.«В любом случае, когда этот конфликт завершится, пролив откроется естественным образом. Он просто откроется естественным образом», - заявил президент США.Отмечается, что выступление президента Дональда Трампа в прайм-тайм мало помогло успокоить энергетические рынки, взбудораженные войной в Иране: за несколько минут после его речи цены на нефть выросли.Столкнувшись с настороженным отношением американской общественности к войне, падением рейтингов одобрения и давлением со стороны некоторых союзников с требованием более точно и последовательно изложить свои военные цели, Трамп заявил, что США уничтожили военно-морской флот и военно-воздушные силы Ирана, а также парализовали его программы баллистических ракет и ядерное оружие, - сообщает Reuters.В своей 19-минутной речи, — отмечает Reuters — он обошел стороной некоторые нерешенные вопросы, такие как статус обогащенного урана в Иране и доступ через Ормузский пролив, канал для глобальных поставок нефти, который Иран фактически перекрыл после начала войны между США и Израилем 28 февраля.Он также предположил, что война может обостриться, если иранские лидеры не уступят условиям США в ходе переговоров, и что возможны удары по энергетической и нефтяной инфраструктуре Ирана.Он также призвал американцев сохранять здравый смысл в отношении войны, которая длится уже пятую неделю, отметив, что этот конфликт намного короче, чем участие страны в нескольких предыдущих войнах.Представители Белого дома сообщили CNN, что довольны тем, как президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации сегодня вечером.

По словам этих чиновников, Трамп сделал то, чего они добивались своей речью: изложил доводы администрации в пользу войны и рассказал об успехах военных операций, а также заверил американцев, что война близится к завершению.

И он в целом придерживался сценария, уложившись в запланированные 20 минут, хотя в его речи не было ничего нового для тех, кто внимательно следил за комментариями Трампа по Ирану в течение последних 32 дней.