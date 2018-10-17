17 октября. Mossovetinfo.ru – Три нерегулируемых пешеходных перехода в Москве оборудуют дополнителной подстветкой, сообщает портал mos.ru.



Все переходы расположены на Ореховом бульваре, возле домов 22, 57 и 93. Эксперимент по установке дополнительной подсветки на нерегулируемых пешеходных переходах стартовал в Москве в октябре 2017 года. Дополнительной подсветкой оборудовали два пешеходных перехода в Зеленограде, затем два перехода на улице Мусы Джалиля и переход на Фруктовой улице. Эксперимент был признан удачным, после чего дополнительная подсветка появилась еще на 79 пешеходных переходах Москвы.



Дополнительное освещение нерегулируемых пешеходных переходов включается в темное время суток. Оно позволяет автомобилистам вовремя заметить пешеходов, что повышает безопасность движения и сокращает вероятность ДТП с участием пешеходов. Это особенно важно в зимний период, когда световой день заметно сокращается.