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Город (Москва и область)     17.10.2018 09:00

Еще три перехода в Москве оснастят дополнительной подсветкой

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Теги:  пешеходные переходы  подсветка  безопасность движения 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Три нерегулируемых пешеходных перехода в Москве оборудуют дополнителной подстветкой, сообщает портал mos.ru.

Все переходы расположены на Ореховом бульваре, возле домов 22, 57 и 93. Эксперимент по установке дополнительной подсветки на нерегулируемых пешеходных переходах стартовал в Москве в октябре 2017 года. Дополнительной подсветкой оборудовали два пешеходных перехода в Зеленограде, затем два перехода на улице Мусы Джалиля и переход на Фруктовой улице. Эксперимент был признан удачным, после чего дополнительная подсветка появилась еще на 79 пешеходных переходах Москвы.

Дополнительное освещение нерегулируемых пешеходных переходов включается в темное время суток. Оно позволяет автомобилистам вовремя заметить пешеходов, что повышает безопасность движения и сокращает вероятность ДТП с участием пешеходов. Это особенно важно в зимний период, когда световой день заметно сокращается.


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Карта места

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Теги: 
пешеходные переходы  подсветка  безопасность движения 

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