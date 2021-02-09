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Город (Москва и область)     09.02.2021 09:49

Еще три выездных пункта вакцинации начнут работу в ТЦ Москвы с 10 февраля

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  мобильные пункты вакцинации 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – С 10 февраля в московских торговых центрах начнут работу еще три мобильных пункта вакцинации от коронавируса,напомнили в департаменте здравоохранения столицы.

Выездные бригады начнут работу в торговых центрах «Калужский», «Щелковский» и «Водный». Проводить вакцинацию будут врачи городских поликлиник, они же будут проводить предварительный осмотр и контролировать самочувствие граждан в течение получаса после прививки.

Предварительная запись для прививки не требуется, достаточно иметь при себе полис ОМС и паспорт. Работать выездные пункты вакцинации будут с 10:00 до 21:00.

Прививка от коронавируса делается в два этапа. Через 21 день после первого укола, необходимо будет приехать в тот же пункт вакцинации, чтобы получить второй компонент вакцины.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. В начале в Москве открыли 70 стационарных пунктов вакцинации на базе городских медучреждений, затем к ним добавили еще 30, а с 20 января в столице начали работать мобильные пункты. С 3 февраля выездные пункты также начали работать во флагманском офисе «Мои Документы» ЮАО в торговом центре «Columbus» и в торговом центре «Калейдоскоп».

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  мобильные пункты вакцинации 

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