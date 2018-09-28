28 сентября. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением московского этапа эстафеты огня XXIX зимней Универсиады, в субботу 29 июня в Москве перекроют для движения транспорта ряд набережных и улиц, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.



С 12:00 до 19:00 для проезда транспорта будет полностью перекрыта Москворецкая улица. А с 16:00 до 19:00 будут полностью перекрыты Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая набережные.