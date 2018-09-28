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Город (Москва и область)
28.09.2018, 12:54
Собянин подписал закон о поддержке москвичей предпенсионного возраста
28 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон по мерах поддержки москвичей предпенсионного возраста, закон опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы. ...
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Город (Москва и область)
28.09.2018, 11:57
Эстафета огня Универсиады в Москве: какие улице перекроют 29 сентября
28 сентября. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением московского этапа эстафеты огня XXIX зимней Универсиады, в субботу 29 июня в Москве перекроют для движения транспорта ряд набережных и улиц, соо...
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Город (Москва и область)
28.09.2018, 11:33
Для московских клумб в 2018 году вырастили более 6,5 миллионов тагетесов
28 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2018 году для высадки на клумбах и цветниках в Москве вырастили более 6,5 миллионов тагетесов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. Та...