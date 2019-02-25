Евгений Стружак. Биография

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Евгений Стружак стал заместителем главы аппарата мэра и правительства Москвы.



Стружак Евгений Петрович. Биографическая справка





Родился 9 июня 1977 года в поселке Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.



В 1999 г. с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 2003 году - аспирантуру.



В мае 2003 года решением диссертационного совета Тюменского государственного университета присуждена ученая степень кандидата юридических наук.



В 1999-2003 годах - на преподавательской работе в Тюменском государственном университете, директор лаборатории практических методов обучения Института государства и права Тюменского государственного университета. В это же время занимался юридической практикой.



В июне 2003 года Губернатором Тюменской области назначен членом Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса.



В июле 2003 года был избран на должность секретаря Избирательной комиссии Тюменской области. Секретарь комиссии по 2005 год.



С 2003 по 2013 год - член Избирательной комиссии Тюменской области, доцент кафедры конституционного и муниципального права Института государства и права Тюменского государственного университета.



С октября 2005 года по сентябрь 2007 заместитель руководителя Аппарата Губернатора, начальник управления организационно-контрольной работы Аппарата Губернатора Тюменской области.



С сентября 2007 года по май 2013 заместитель руководителя Аппарата Губернатора, начальник управления государственной службы, организационно-контрольной работы Аппарата Губернатора Тюменской области.



С мая 2013 года по март 2017 - первый заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.



В марте 2017 назначен руководителем Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.25 февраля. Mossovetinfo.ru – Руководитель Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Евгений Стружак назначен заместителем главы аппарата мэра и правительства Москвы.



Данные обнародованы на портале мэра и Правительства Москвы.