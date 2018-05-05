Ежегодный мотопарад проходит в центре Москвы в субботу, 5 мая

5 мая. Mossovetinfo.ru - - Движение в центре Москвы в субботу 5 мая будет перекрываться на отдельных участках городских магистралей из-за проведения Московского мотофестиваля-2018, сообщают в ГИБДД. Колонна из трех тысяч мотоциклистов проследует от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и прибудет на смотровую площадку на Воробьевых горах.



С 11:30 по мере движения колонны нельзя будет проехать по Садовой-Спасской улице, проспекту Мира, Садовому кольцу от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, улице Хамовнический Вал, Комсомольскому проспекту и проспекту Вернадского.



Университетский проспект, Университетская площадь, улица Косыгина будут закрыты для автомобилистов о 00:01 6 мая в связи с проведением на этой территории мотофестиваля..