13 марта. Mossovetinfo.ru – Ежегодный весенний мотофестиваль в Москве в этом году пройдет в течение двух дней - 3 и 4 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В рамках фестиваля 3 и 4 мая в Парке Горького пройдут концерты и шоу-программа, а 4 мая в Москве состоится мотопарад, который начнется от проспекта Академика Сахарова и пройдет по Садовому кольцу. Ожидается, что в нем примут участие не менее 6 тысяч байкеров.



Мотофестивали начали проводить в Москве с 2017 года. Они проводятся в начале мая и приурочены к открытию мотосезона.