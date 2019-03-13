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Город (Москва и область)     13.03.2019 10:46

Ежегодный весенний мотофестиваль в Москве станет двухдневным

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Теги:  байкеры  мотопарад  мотофестиваль 

13 марта. Mossovetinfo.ru – Ежегодный весенний мотофестиваль в Москве в этом году пройдет в течение двух дней - 3 и 4 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля 3 и 4 мая в Парке Горького пройдут концерты и шоу-программа, а 4 мая в Москве состоится мотопарад, который начнется от проспекта Академика Сахарова и пройдет по Садовому кольцу. Ожидается, что в нем примут участие не менее 6 тысяч байкеров.

Мотофестивали начали проводить в Москве с 2017 года. Они проводятся в начале мая и приурочены к открытию мотосезона.


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Карта места

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Теги: 
байкеры  мотопарад  мотофестиваль 

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