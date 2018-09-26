26 сентября. Mossovetinfo.ru – Здание фабрики-столовой электромеханического завода «Динамо» признано объектом культурного наследия регионального значения, сообщает портал mos.ru.
Трехэтажное здание было построено в 1935 году по проекту сотрудников Архитектурно-строительного института на улице Ленинская слобода. Здание, построенное в стиле конструктивизма, является неотъемлемым элементом исторической среды района метро «Автозаводская». В нем располагались столовые для рабочих, кулинария, зал диетического питания, цеха для производства обедов, а также открытая терраса на крыше, на которой посетители могли обедать в теплое время года. Два крыла здания имели отдельные входы и гардеробные.
В настоящее время первоначальная планировка здания утрачена, парные лестницы разобраны, здание используется под кафе, рестораны, магазины и офисы. С появлением охранного статуса, здание нельзя будет сносить или перестраивать, изменять его внешний облик, а обо всех повреждениях необходимо будет сообщать в Мосгорнаследие.
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