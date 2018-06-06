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Город (Москва и область)     06.06.2018 14:30

ФАС Москвы признала МТС и «Вымпелком» виновными в рассылке смс-спама

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Теги:  ФАС  МТС  Вымпелком  спам  нарушения 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление Федеральной антимонопольной службы признала мобильных операторов МТС и «Вымпелком» виновными в рассылке смс-спама, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как говориться в сообщении, жалобы на рассылку смс-спама от МТС и «Вымпелкома» поступают в московское управление ФАС ежемесячно.

Операторам направлено предписание о прекращении подобных нарушений. По ряду случаев планируется возбудить административное производство. По закону, за каждый факт рассылки смс-спама на компании может быть наложен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.


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Теги: 
ФАС  МТС  Вымпелком  спам  нарушения 

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