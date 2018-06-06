6 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление Федеральной антимонопольной службы признала мобильных операторов МТС и «Вымпелком» виновными в рассылке смс-спама, сообщается на официальном сайте ведомства.
Как говориться в сообщении, жалобы на рассылку смс-спама от МТС и «Вымпелкома» поступают в московское управление ФАС ежемесячно.
Операторам направлено предписание о прекращении подобных нарушений. По ряду случаев планируется возбудить административное производство. По закону, за каждый факт рассылки смс-спама на компании может быть наложен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
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