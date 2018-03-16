15 марта. Mossovetinfo.ru – Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анонсировала открытие дел против трех московских аэропортов. Об этом журналистам заявил глава ФАС Игорь Артемьев.
«Мы считаем, что работа, которая была проведена по нашим предупреждениям, является профанацией», - отметил Артемьев.
Ранее ФАС потребовала от аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково значительно увеличить число такси, которые допущены на первую линию аэропортов.
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