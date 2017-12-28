Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     28.12.2017 16:21

ФАС требует допустить в московские аэропорты больше таксопарков

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ФАС  такси  аэропорты 

28 декабря. Mossovetinfo.ru – Федеральная антимонопольная служба требует расширить список таксопарков, которые будут допущены к «первой линии» московских аэропортов заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Мы намерены до конца января потребовать резкого расширения количества таксопарков и водителей, которые будут допущены к перрону и "первой линии», - заявил Артемьев журналистам.

Артемьев подчеркнул, что добро на расширение списка таксопарков, допущенных в аэропорты, получено от спецслужб. При этом он отметил, что в целях обеспечения безопасности, допущены могут быть лишь те водители, которые прошли проверки спецслужб.

Глава ФАС выразил надежду, что работа по расширению списка допущенных в аэропорты таксопарков может быть завершена в течение 2-3 месяцев. При этом Артемьев пригрозил аэропортам, что, если требования по расширению допущенных таксопарков не будут выполнены, аэропорты ждут «жесточайшие штрафы».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ФАС  такси  аэропорты 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:27 Город Назван топ-10 самых популярных моделей машин на вторичном рынке Москвы

16:21 Город ФАС требует допустить в московские аэропорты больше таксопарков

16:18 В России ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию‍

15:43 Город «Архнадзор» подвел итоги года в сфере охраны культурного наследия Москвы

15:16 Город В гаражах на юге Москвы произошел пожар

Актуальные материалы

20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018

07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве

18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru