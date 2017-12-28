Другие материалы
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Город
28.12.2017, 17:27
Назван топ-10 самых популярных моделей машин на вторичном рынке Москвы
28 декабря. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных подержанных машин на авторынке Москвы по итогам 2017 года. Самыми популярными подержанными...
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Город
28.12.2017, 16:21
ФАС требует допустить в московские аэропорты больше таксопарков
28 декабря. Mossovetinfo.ru – Федеральная антимонопольная служба требует расширить список таксопарков, которые будут допущены к «первой линии» московских аэропортов заявил глава ФАС Игорь Артемьев....
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Город
28.12.2017, 15:43
«Архнадзор» подвел итоги года в сфере охраны культурного наследия Москвы
28 декабря. Mossovetinfo.ru – Специалисты общественного движения «Архнадзор» составили рейтинг ключевых событий уходящего года в сфере охраны объектов культурного наследия в Москве, рейтинг опубли...