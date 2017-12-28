28 декабря. Mossovetinfo.ru – Федеральная антимонопольная служба требует расширить список таксопарков, которые будут допущены к «первой линии» московских аэропортов заявил глава ФАС Игорь Артемьев.



«Мы намерены до конца января потребовать резкого расширения количества таксопарков и водителей, которые будут допущены к перрону и "первой линии», - заявил Артемьев журналистам.



Артемьев подчеркнул, что добро на расширение списка таксопарков, допущенных в аэропорты, получено от спецслужб. При этом он отметил, что в целях обеспечения безопасности, допущены могут быть лишь те водители, которые прошли проверки спецслужб.



Глава ФАС выразил надежду, что работа по расширению списка допущенных в аэропорты таксопарков может быть завершена в течение 2-3 месяцев. При этом Артемьев пригрозил аэропортам, что, если требования по расширению допущенных таксопарков не будут выполнены, аэропорты ждут «жесточайшие штрафы».