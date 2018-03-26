10:56 Город (Москва и область) Компенсационные автобусы на юго-востоке Москвы перевезли за выходные 155 тысяч человек
10:47 Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в ТРЦ в Кемерово
10:29 Город (Москва и область) Фасад «Расстрельного дома» в Москве отреставрируют
09:55 Город (Москва и область) Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн
09:55 Город (Москва и область) Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн
08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы
10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле
15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы
13:00 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро
12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой
16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю
08:28 Город (Москва и область) Итоги: Путин набирает в Москве 70.86% голосов, в Подмосковье - 74,49%