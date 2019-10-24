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Город (Москва и область)     24.10.2019 14:01

Фестиваль «День народного единства» пройдет в Москве со 2 по 4 ноября

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Теги:  фестивали  День народного единства  Сергей Собянин 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Фестиваль, посвященный Дню народного единства, пройдет в Москве со 2 по 4 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Собянин сообщил, что фестиваль пройдет на 30 площадках, большинство из которых расположено в городских парках. Фестивальные площадки будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Посетители фестиваля смогут познакомится с кухней разных народов России, с народными ремеслами и традициями, послушать старинные песни, принять участие в играх и конкурсах, а также в различных мастер-классах.


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Карта места

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Теги: 
фестивали  День народного единства  Сергей Собянин 

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