24 октября. Mossovetinfo.ru – Фестиваль, посвященный Дню народного единства, пройдет в Москве со 2 по 4 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Собянин сообщил, что фестиваль пройдет на 30 площадках, большинство из которых расположено в городских парках. Фестивальные площадки будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00.
Посетители фестиваля смогут познакомится с кухней разных народов России, с народными ремеслами и традициями, послушать старинные песни, принять участие в играх и конкурсах, а также в различных мастер-классах.
14:01 Город (Москва и область) Фестиваль «День народного единства» пройдет в Москве со 2 по 4 ноября
13:16 Город (Москва и область) Мобильные пункты вакцинации в Москве завершат работу 1 ноября
13:07 Город (Москва и область) После теплых выходных в Москву придут минусовые температуры
12:56 Город (Москва и область) Временная схема движения введена в районе реконструкции Волоколамского шоссе
11:33 Город (Москва и область) Новый автомобильный мост свяжет территорию ЗИЛа с проспектом Андропова
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года