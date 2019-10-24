24 октября. Mossovetinfo.ru – Фестиваль, посвященный Дню народного единства, пройдет в Москве со 2 по 4 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Собянин сообщил, что фестиваль пройдет на 30 площадках, большинство из которых расположено в городских парках. Фестивальные площадки будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00.



Посетители фестиваля смогут познакомится с кухней разных народов России, с народными ремеслами и традициями, послушать старинные песни, принять участие в играх и конкурсах, а также в различных мастер-классах.