5 августа. Mossovetinfo – В 2020 году фестиваль фейерверков Ростех пройдет во второй половине сентября в формате масштабного телевизионного шоу, а также на площадках стриминговых партнеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов фестиваля.
Фестиваль будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В этом году в фестивале примут участие только российские команды пиротехников.
Председатель совета директоров компании-организатора фестиваля Пиротехнические технологии Юлия Воронова сообщила, что будет организована прямая трансляция фестиваля, а с помощью современных технологий будет показано то, что в рамках традиционного фестиваля сделать невозможно.
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