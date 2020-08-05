5 августа. Mossovetinfo – В 2020 году фестиваль фейерверков Ростех пройдет во второй половине сентября в формате масштабного телевизионного шоу, а также на площадках стриминговых партнеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов фестиваля.



Фестиваль будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В этом году в фестивале примут участие только российские команды пиротехников.



Председатель совета директоров компании-организатора фестиваля Пиротехнические технологии Юлия Воронова сообщила, что будет организована прямая трансляция фестиваля, а с помощью современных технологий будет показано то, что в рамках традиционного фестиваля сделать невозможно.