11 февраля. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 21 февраля по 1 марта на 13 площадках в различных округах города, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Главным украшением фестивальных площадок станут Масленичные столбы высотой 8-9 метров, которые установят на площади Революции, площади Славы, улицах Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской, Святоозерской, Перерва, в сквере у Гольяновского пруда, а также в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда. Каждый столб будет оформлен в собственном стиле.
Кроме того, фестивальные площадки будут посвящены разным темам, поэтому каждая из них будет украшена отдельно. На Манежной площади появится бревенчатая деревня, на Ореховом бульваре вырастет «Портовый город», на Матвеевской улице появится масленичный поезд и расписные бочки, в Зеленограде площадка будет посвящена Крыму и украшена в «византийском стиле».
Кроме того, фестивальные площадки украсят композиции из живых и сухих растений.
Гостей фестиваля будут встречать мастера и реконструкторы в исторических костюмах, а также артисты в национальных костюмах.
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