21 марта. Mossovetinfo.ru – Весенний фестиваль «Пасхальный дар» в 2018 году пройдет в Москве с 7 по 15 апреля. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Особенность фестиваля - в благотворительности. Вы сможете узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным», - написал мэр Москвы.



Всего в рамках фестиваля по всему городу будут работать 38 площадок.