21 марта. Mossovetinfo.ru – Весенний фестиваль «Пасхальный дар» в 2018 году пройдет в Москве с 7 по 15 апреля. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Особенность фестиваля - в благотворительности. Вы сможете узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным», - написал мэр Москвы.
Всего в рамках фестиваля по всему городу будут работать 38 площадок.
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