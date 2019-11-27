27 ноября. Mossovetinfo.ru – Традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет на 40 площадках в разных округах Москвы, сообщается на портале mos.ru.
Фестиваль будет проходить с 13 декабря по 12 января. Фестивальные площадки будут работать с 11:00 до 21:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни.
Гости фестиваля смогут посетить ледовые балеты, театрализованные представления, изготовить своими руками елочные украшения и праздничные блюда, освоить керлинг и сноубординг «посетить» рождественские ярмарки различных городов Европы. Отдельные программы приготовлены для самых маленьких посетителей фестиваля.
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