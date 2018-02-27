Фестиваль украшений пройдет 3 и 4 марта на ВДНХ

27 февраля /Mossovetinfo.ru/. 3 и 4 марта в Москве, на ВДНХ в «Доме ремесел», пройдет первый фестиваль украшений. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.



На фестивале можно будет не только подобрать подарки к 8 марта, но и на бесплатных мастер-классах, с участием 20 ведущих дизайнеров украшений, познакомится с созданием аксессуары из стекла, бисера, самоцветов, керамики, жемчуга, кожи, войлока, шелка, металла, меди, серебра.



3 марта здесь также можно будет поучиться работать над развитием творческого мышления.