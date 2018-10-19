19 октября. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Золотая осень» на четырех площадках будет продлен до 31 октября по просьбам посетителей, сообщает оргкомитет цикла уличных мероприятий «Московские сезоны».
Фестиваль будет продолжаться на площадках, расположенных на бульваре Дмитрия Донского, на Ореховом бульваре, а также на улицах Профсоюзная и Городецкая.
На этих площадках посетители смогут по-прежнему попробовать и купить мясные, рыбные, сырные продукты, а также сезонные фрукты и овощи из разных регионов России. Кроме того, для посетителей организованы мастер-классы, а для детей – занятия в кулинарных студиях.
Фестиваль «Золотая осень» проходил в Москве с 28 сентября по 7 октября.
11:26 Город (Москва и область) Четырехметровая «Луна» появилась на Шелепихинской набережной
10:49 Город (Москва и область) Фестиваль «Золотая осень» на четырех площадках продлили до 31 октября
09:53 В мире Apple назвала дату презентации новых iPad и MacBook
09:37 В России ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит»
09:05 Город (Москва и область) Москвичи могут предложить адреса для резидентных парковок
09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы
08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги
08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве
12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет
12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин
09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября
14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков