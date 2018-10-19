19 октября. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Золотая осень» на четырех площадках будет продлен до 31 октября по просьбам посетителей, сообщает оргкомитет цикла уличных мероприятий «Московские сезоны».



Фестиваль будет продолжаться на площадках, расположенных на бульваре Дмитрия Донского, на Ореховом бульваре, а также на улицах Профсоюзная и Городецкая.



На этих площадках посетители смогут по-прежнему попробовать и купить мясные, рыбные, сырные продукты, а также сезонные фрукты и овощи из разных регионов России. Кроме того, для посетителей организованы мастер-классы, а для детей – занятия в кулинарных студиях.



Фестиваль «Золотая осень» проходил в Москве с 28 сентября по 7 октября.