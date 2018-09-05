5 сентября. Mossovetinfo.ru – Праздничные фейерверки в День города будут запущены в Москве с 30 площадок, сообщает портал mos.ru.
Установки для запуска высотных фейерверков будут установлены на 13 площадках во всех округах. Кроме того, площадки для запуска фейерверков будут организованы в 17 парках.
Праздничные фейерверки будет запущены в субботу, 8 сентября, в 21:00. В течение пяти минут будет произведено в общей сложности несколько десятков тысяч залпов. Со списком точек запуска фейерверков можно ознакомиться здесь.
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