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Город (Москва и область)     05.09.2018 08:33

Фейерверки в День города в Москве запустят с 30 площадок

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Теги:  День города  фейерверки  салют 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Праздничные фейерверки в День города будут запущены в Москве с 30 площадок, сообщает портал mos.ru.

Установки для запуска высотных фейерверков будут установлены на 13 площадках во всех округах. Кроме того, площадки для запуска фейерверков будут организованы в 17 парках.

Праздничные фейерверки будет запущены в субботу, 8 сентября, в 21:00. В течение пяти минут будет произведено в общей сложности несколько десятков тысяч залпов. Со списком точек запуска фейерверков можно ознакомиться здесь.


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Карта места

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Теги: 
День города  фейерверки  салют 

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