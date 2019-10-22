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Город (Москва и область)     22.10.2019 08:46

Фильмы по книгам русских писателей покажут в сети кинотеатров «Москино» с 9 по 30 ноября

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Теги:  кинопоказы  Москино 

22 октября. Mossovetinfo.ru – В сети кинотеатров «Москино» с 9 по 30 ноября пройдут бесплатные кинопоказы экранизаций книг русских классиков, сообщается на портале mos.ru.

Зрители смогут увидеть фильмы «Гроза», по пьесе Николая Островского, «Идиот» по роману Федора Достоевского», «Три толстяка» по книге Юрия Олеши, а также «Майская ночь или утопленница» и «Вий» по произведениям Николая Гоголя.

Перед началом кинопоказов состоятся выступления историков, писателей, журналистов и кинокритиков, которые расскажут об истории создания каждого фильма, о произведениях, которые легли в основу фильма и об их авторах.

Кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Факел» и «Юность». Подробное расписание можно узнать на сайте «Москино».


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Теги: 
кинопоказы  Москино 

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