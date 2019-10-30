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Город (Москва и область)
31.10.2019, 08:57
Сотрудники Главархива Москвы обнаружили необычные документы
31 октября. Mossovetinfo.ru – Необычные документы обнаружили сотрудники Главного архивного управления Москвы при работе с архивом хрустального завода имени М.И. Калинина, сообщается на портале mos....
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Город (Москва и область)
31.10.2019, 08:42
Финал премии World Travel Awards 2020 пройдет в Москве
31 октября. Mossovetinfo.ru – Оргкомитет премии World Travel Awards принял решение в 2020 году провести финальное награждение в Москве, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Нат...
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Город (Москва и область)
30.10.2019, 19:44
Мосгордума приняла в первом чтении проект закона о бюджете на 2020-2022 годы
30 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о бюджете Москвы на 2020 год и плановый период в 2021-2022 годы. За проголосовали 28 человека, пр...