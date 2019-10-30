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Город (Москва и область)     31.10.2019 08:42

Финал премии World Travel Awards 2020 пройдет в Москве

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Теги:  World Travel Awards  премии  туризм 

31 октября. Mossovetinfo.ru – Оргкомитет премии World Travel Awards принял решение в 2020 году провести финальное награждение в Москве, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

«Мы приветствуем решение организаторов World Travel Awards и благодарим их за доверие. Это отличная новость и самая лучшая оценка проделанной в последние годы работы. Несмотря на довольно жесткую конкуренцию, Москва продолжает укреплять позиции как международный туристический центр», - заявила Сергунина.

Премию World Travel Awards называют туристическим «Оскаром». Премия вручается с 1993 года в 80 номинациях за достижения в области туризма. Победителями премии становятся лучшие туристические операторы, отели, курорты, авиакомпании, достопримечательности и так далее. Победители премии выбираются голосованием, в котором принимают участие как туристы, так и специалисты туристической индустрии.

Ежегодно проводится гранд-тур World Travel Awards – серия церемоний по всему миру. В конце каждого года проходит гранд-финал World Travel Awards, на котором награждают победителей в разных номинациях.


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Теги: 
World Travel Awards  премии  туризм 

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