10 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершилась реставрация флигеля усадьбы известного предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова, сообщает портал mos.ru.



Флигель – единственное здание, которое осталось от усадьбы, главный дом был снесен в 1912 году для строительства гимназии. Изначально во флигеле располагались конюшня и каретный сарай, а затем к хозяйственным постройкам был пристроен двухэтажный дом, в котором располагались квартира и мастерская художника Михаила Врубеля. Фасады здания были выполнены по его эскизам. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.



Реставраторы провели расчистку и восстановление кирпичной кладки, отремонтировали и укрепили кровлю здания. Кирпичную кладку покрыли специальным раствором, который должен защитить ее от вредного влияния окружающей среды. Над двумя уличными дверными проемами были установлены кованные козырьки, воссозданные по образцу оригинальных. На северо-западный фасад флигеля вернули утраченные кованные фонари.