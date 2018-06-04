4 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выставили на аукцион с условием реставрации флигель усадьбы XVIIIвека, расположенный на Кремлевской набережной, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.
Двухэтажное здание, являющееся частью усадьбы Зотова-Алябьева, является объектом культурного наследия. Площадь здания составляет 1045 квадратных метров.
Начальная цена аренды флигеля составляет 7,47 миллиона рублей. Победитель торгов обязан будет отреставрировать флигель, после чего получит право арендовать здание на 49 лет по ставке «1 рубль за квадратный метр».
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