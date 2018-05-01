«Фобос»: В Москве 2 мая ожидается жара до плюс 28

1 мая. Mossovetinfo.ru - - Аномально жаркая погода до плюс 28 градусов днем ожидается в Москве в среду, 2 мая 2018 г. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».



«В центральной России 2 мая будет преобладать аномально теплая погода с температурным фоном, близким к рекорду 41-летней давности. В Москве переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ночью температура воздуха в городе составит 13-15 градусов тепла, днем - плюс 26-28 градусов», - говорится в сообщении.



По информации Гидрометцентра России в связи с ожидаемыми грозами и усилением ветра в Москве и области на 2 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Воздух 2 мая прогреется до 26-28 градусов, по области - 25-30 градусов тепла», - сообщает Гидрометцентр.