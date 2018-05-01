Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     01.05.2018 18:21

«Фобос»: В Москве 2 мая ожидается жара до плюс 28

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Центральная Россия  жара 

1 мая. Mossovetinfo.ru - - Аномально жаркая погода до плюс 28 градусов днем ожидается в Москве в среду, 2 мая 2018 г. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«В центральной России 2 мая будет преобладать аномально теплая погода с температурным фоном, близким к рекорду 41-летней давности. В Москве переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ночью температура воздуха в городе составит 13-15 градусов тепла, днем - плюс 26-28 градусов», - говорится в сообщении.

По информации Гидрометцентра России в связи с ожидаемыми грозами и усилением ветра в Москве и области на 2 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
«Воздух 2 мая прогреется до 26-28 градусов, по области - 25-30 градусов тепла», - сообщает Гидрометцентр.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Центральная Россия  жара 

Возврат к списку

Лента новостей

18:32 Другое Хакеры сломали сайт Роскомнадзора

18:21 Город (Москва и область) «Фобос»: В Москве 2 мая ожидается жара до плюс 28

12:35 Происшествия Пятилетняя девочка попала в реанимацию после нападения собаки мастиф в Подмосковье

11:39 Город (Москва и область) 130 тысяч человек приняли участие в шествии профсоюзов в Москве

06:01 В России «Курортный сбор» начинает действовать в некоторых регионах России

Актуальные материалы

22:17 Происшествия Экс зампрефекта ЮАО Москвы задержан по подозрению в создании ОПГ в период работы в ЮАО

15:30 Общество График работы центров «Мои Документы» в майские праздники

15:30 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют 1 мая в Москве

15:30 Общество График работы поликлиник в Москве в майские праздники

07:35 Город (Москва и область) Какие дни будут нерабочими в майские праздники

19:31 Общество Бессмертный полк в Москве: маршрут акции 9 мая и перекрытия

18:57 Общество Летняя погода придет в Москву вместе с майскими праздниками

17:05 В России Яндекс: попытка заблокировать Telegram стала ударом по всему рунету

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru