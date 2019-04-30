30 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве в рамках открытия сезона фонтанов открылись после реставрации знаменитые фонтаны на ВДНХ «Каменный цветок» и «Дружба народов».



В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Фонатны «Каменный цветок» и «Дружба народов» были построены в 1954 году по проектам архитектора Константина Топуридзе. Реставрация фонтанов прошла впервые за 65 лет, реставрационные работы продлились около шести месяцев и были закончены в апреле 2019 года.



Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и других водных композиций. Сезон работы московских фонтанов продлится до 1 октября.