2 сентября. Mossovetinfo.ru – Форум «Город образования», который прошел в Москве с 30 августа по 2 сентября, стал самым посещаемым образовательным событием в мире. Об этом сообщает mos.ru со ссылкой на руководителя департамента образования столицы Иаака Калину.



Форум посетило 133 тысячи человек. Участниками форума стали гости более чем 70 стран.



Гостей форума, в частности, ждали лекции, мастер-классы, конференции, а также выставка новинок, которые начинают использовать в учебном процессе.