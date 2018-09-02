2 сентября. Mossovetinfo.ru – Форум «Город образования», который прошел в Москве с 30 августа по 2 сентября, стал самым посещаемым образовательным событием в мире. Об этом сообщает mos.ru со ссылкой на руководителя департамента образования столицы Иаака Калину.
Форум посетило 133 тысячи человек. Участниками форума стали гости более чем 70 стран.
Гостей форума, в частности, ждали лекции, мастер-классы, конференции, а также выставка новинок, которые начинают использовать в учебном процессе.
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