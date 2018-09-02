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Город (Москва и область)     02.09.2018 20:10

Форум «Город образования» стал самым посещаемым образовательным событием в мире

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Теги:  форум  образование  Город образования 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – Форум «Город образования», который прошел в Москве с 30 августа по 2 сентября, стал самым посещаемым образовательным событием в мире. Об этом сообщает mos.ru со ссылкой на руководителя департамента образования столицы Иаака Калину.

Форум посетило 133 тысячи человек. Участниками форума стали гости более чем 70 стран.

Гостей форума, в частности, ждали лекции, мастер-классы, конференции, а также выставка новинок, которые начинают использовать в учебном процессе.


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Теги: 
форум  образование  Город образования 

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